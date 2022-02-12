Путин поздравил российских лыжниц, оправдавших надежды тренеров, коллег по сборной и болельщиков

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12 февраля 2022, 14:10

vk.com/olympic_russia

Президент РФ Владимир Путин в субботу поздравил российских лыжниц Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову – победительниц XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км.

Глава российского государства обратился к чемпионкам: "Уважаемые Юлия Сергеевна, Наталья Михайловна, Татьяна Андреевна, Вероника Сергеевна! Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом".

В поздравительной телеграмме Путин отметил невероятную силу воли, командную сплочённость. "Стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц", - отметил президент.

"Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением", - сказал Путин и пожелал лыжницам "новых успешных стартов и спортивных достижений".

Ранее Вероника Степанова с обидой отреагировала на слова президента России о его любимых видах спорта.

По признанию девушки, ей было обидно, когда Владимир Владимирович назвал своими любимыми видами спорта фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей, но не лыжные гонки. Степанову это даже очень возмутило, - сообщает Sport24.ru.