Болельщики радуются победе лыжниц Ступак, Непряевой, Сориной и Степановой на Олимпиаде в Пекине: «Молодчинки!»

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12 февраля 2022, 12:43

vk.com/olympic_russia

Российские болельщики радуются победе лыжниц Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Виктории Степановой на Олимпиаде в Пекине. Наши лыжницы в субботу завоевали золото в эстафете 4х5 км.

Спортсменки преодолели дистанцию за 53 минуты 41,0 секунды. Юлия Ступак и Наталья Непряева прошли два этапа классическим стилем, Татьяна Сорина и Вероника Степанова - свободным.

Болельщица Анастасия Богуславская пишет на сайте ОКР: "Красная машина не только хоккеисты, но ещё и лыжники".

Даша Морозова плакала от радости за девушек и написала: "Вероника в конце просто как монстр вырвала преимущество у немецкой лыжницы!!! Переиграла и уничтожила. Это реально неконтролируемым слёзы радости за наших девушек".

"Молодчинки!! Умнички!!! Красотки!!! Ура! Спасибо!!!", - ликует Анютка Чамина. "Лучшие", - добавила Наталья Морозова.

Эмоционально комментировал эстафету Дмитрий Губерниев. После того, как уроженка Камчатского края Виктория Степанова завершила гонку, Губерниев признался в любви нашим лыжницам.