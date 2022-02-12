Женская сборная России по лыжам завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 февраля 2022, 11:54

Наталья Непряева, фото: Hendrik Schmidt/dpa/Globallookpress.com

Женская сборная России в лыжных гонках получила золото в эстафете 4х5 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. Команда поднялась на седьмую строчку в медальном зачете.

Спортсменки преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа россиянки прошли классическим стилем, последние - свободным.

Второе место заняли немки (+18.2), третье – команда Швеции (+20,7).

На счету российской сборной на Олимпиаде в Пекине три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей — всего 13 наград.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.