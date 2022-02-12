Тутберидзе: ситуация с Валиевой может быть «очень грамотно спланированная акция»

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12 февраля 2022, 11:55

Этери Тутберидзе, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что её ученица «невинна и чиста». По мнению Тутберидзе, ситуация, которая произошла на Олимпийских играх в Пекине, может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией.

Валиева выступала в командных соревнованиях, команда России выиграла золото. Но церемония награждения фигуристов затягивалась. Появились сообщения об обнаруженном у одного из российских фигуристов положительного теста на допинг.

11 февраля Международное агентство тестирования официально заявило, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный триметазидин.

Этери Тутбердзе дала первый комментарий по этому поводу. Для нее неясно, почему спортсменку с сомнительным допинг-тестом допустили до Олимпиады. «Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план», - выразила она мнение на Первом канале.

Тутберидзе выразила надежду, что спортивное российское руководство не бросит её и Камилу, сможет отстоять права и докажет невиновность спортсменки и тренеров.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, легендарный фигурист Александр Горшков заявил, что федерация окажет всестороннюю помощь для защиты прав Камилы Валиевой.