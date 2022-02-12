Камила Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании

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12 февраля 2022, 10:51 Источник: ТАСС

Камила Валиева, фото: vk.com/club_kamila_valieva

Камила Валиева в субботу вышла на тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. На тренировке пятнадцатилетняя фигуристка отрабатывала свою короткую программу.

По словам корреспондента ТАСС, находящегося в Китае, тренировалась и Анна Щербакова, а "русская ракета" Александра Трусова на тренировке не присутствовала.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что решение, разрешать ли российской фигуристке Камиле Валиевой продолжать участие в Олимпиаде, примут до старта соревнований в женском одиночном катании. Соревнования в личном турнире у фигуристок стартуют 15 февраля.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля распространило информацию о том, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря 2021 года.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, легендарный фигурист Александр Горшков заявил, что федерация окажет всестороннюю помощь для защиты прав Камилы Валиевой.