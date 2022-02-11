Тина Канделаки: допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине — это часть стратегии Запада по уничтожению российского спорта

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11 февраля 2022, 21:00 Источник: "Экономика сегодня"

Тина Канделаки, Maksim Konstantinov/globallook.com

Медиаменеджер и журналист Тина Канделаки считает, что допинговый скандал, разразившийся на пекинской Олимпиаде с российской фигуристкой Камилой Валиевой, - это часть стратегии по уничтожению российского спорта.

«Уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды, говорит сам за себя», -написала Канделаки в своем телеграм-канале.

По ее мнению, стратегия заключается в том, что «россияне не должны гордиться россиянами».

«Мы не должны быть лучшими в мире, потому что мир про современную Россию ничего не знает и лишь изредка узнает во время таких событий, как Олимпиада. Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться», - считает Канделаки, выражая при этом надежду, что сама юная спортсменка справится с давлением, оказываемым на нее.

«Валиева справится, потому что это уже не первое поколение детей, которое на очередной Олимпиаде показывает миру, что нас не сломить», - заключила Канделаки.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила ситуацию на Олимпиаде в Пекине вокруг Камилы Валиевой с отстранением Алины Кабаевой в 2001 году.