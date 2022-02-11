Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, серебро в «разделке» классикой

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11 февраля 2022, 12:18

Александр Большунов, фото: vk.com/olympic_russia

Россиянин Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Большунов в пятницу стал вторым на дистанции 15 километров классическим стилем с раздельным стартом. Серебряная медаль Большунова в «разделке» классикой стала 12 по счету в копилке России с начала ХХIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Победителем стал финн Иво Нисканену. Третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо.

Эксперты отмечают, что 25-летний Большунов уступил только Нисканену - величайшему «классику» планеты, а у Клэбо выиграл.

Болельщики поздравляют россиянина, пишут комментарии на сайте ОКР. Галина Колосова-Вахрушева: «Саша, не расстраивайся, серебро - тоже здорово, твое золото впереди! Главное Клебо обыграл! Мы в тебя верим и во всех наших ребят!», Елена Дударенко:

«Сан Саныч, спасибо за серебро! То ли ещё будет», Инна Викулина: «Легенда! Герой! Самый лучший ! Это наш Саша Большунов».