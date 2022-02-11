Юрист Пацев выразил мнение, что разбирательство по делу Валиевой в CAS будет завершено до 15 февраля

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11 февраля 2022, 10:38

Камила Валиева, Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Спортивный юрист Артем Пацев утром в пятницу заявил, что разбирательство по вопросу отмены временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой будет завершено CAS до 15 февраля.

"Это не заседание по существу", – отметил юрист и добавил, что само дело будет рассматриваться РУСАДА в обычном порядке. Эксперт уточнил, что отдельное процессуальное решение, которое касается правомерности отмены временного отстранения фигуристки от соревнований, будет вынесено до вторника.

Артем Пацев сообщил RT, что необходимо знать позицию обеих сторон и на базе этого строить какие-либо прогнозы. Однако, по словам юриста, в связи с тем, что стандарт доказывания для спортсменов моложе шестнадцати лет гораздо ниже, чем обычно применимый для атлетов, шансов на положительный исход много.