Каждый пятый челябинец ежедневно занимается спортом

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

10 февраля 2022, 17:13 Анна Семенова

Многие челябинцы посвящают спорту время каждый день. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А 26% горожан совсем не посвящают время физкультуре.

Приверженцев ЗОЖ в Челябинске решили посчитать местные специалисты РАНХиГС. Оказалось, что более 20%, то есть каждый пятый горожанин уделяет время спорту каждый день! Среди людей, ответивших таким образом, оказалось немало пенсионеров.

Несколько раз в неделю тренируется 26,8% опрошенных. Так отвечали в основном молодые люди от 18 лет и работающие граждане до 44 лет. Следят за собой также топ-менеджеры и бизнесмены.



От раза к разу о физической активности задумываются студенты, работники бюджетной сферы и безработные, 16,3% занимаются спортом раз в месяц, 9,2% - еще реже.



Немало было и тех, кто совсем не вспоминает о физкультуре. 26% респондентов, а среди них в основном были люди старше 60 лет и челябинцы без высшего образования, сказали, что спорт – не для них.