Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам из-за публикации о Большунове

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9 февраля 2022, 14:23 Источник: "Спорт-Экспресс"

Елена Вяльбе, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации после публикации в издании NRK о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Автор статьи написал, что Большунова не должно было быть на Олимпиаде в Пекине из-за его допингового прошлого.

«Это нарушение всех мыслимых или немыслимых законов. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», - возмутилась Вяльбе.

После публикации она заявила о том, что больше не станет общаться с представителями норвежских СМИ.

«Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться. Все! Пускай извиняются прилюдно», - заявила Вяльбе в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

6 февраля Александр Большунов принес российской сборной первое золото на Олимпиаде в Пекине, одержав победу в скиатлоне.