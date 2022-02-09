Кто нёс факелы на советских и российских олимпиадах

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9 февраля 2022, 08:30 Анна Елизарова,

В пятницу прошла церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Как и в 2008 году на летних Олимпийских играх в Китае, факелоносцем стал Джеки Чан. Он пронес огонь по одной из самых посещаемых частей Великой китайской стены и отметил, что эстафета символизирует передачу всему миру любви и гармонии.

В Китае, как и СССР/России Олимпийские игры проходили дважды. Первая Олимпиада проходила в Москве в 1980 году. Летние игры запомнились всем своей символикой: талисманом стал Мишка от иллюстратора детских книг Виктора Чижикова, а эмблемой — пять колец, переплетённых в основании, устремлённые вверх линии, символизирующие спортивные дорожки, и звезда вверху. Московская Олимпиада вошла в историю как самая честная — ни одной официальной жалобы, ни одного протеста, и как самая безопасная — ни одного инцидента или ЧП.

В эстафете олимпийского огня принимало участие 5 тыс. факелоносцев. Они преодолели путь в 4,9 тыс. км, проложенный через Грецию, Болгарию, Румынию и СССР. Торжественное прибытие огня в столицу Олимпиады отмечалось на Советской площади (современной Тверской), а в Лужники огонь внес трёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Виктор Санеев. Сделав круг по дорожке стадиона, он передал факел советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону-1972 Сергею Белову.

В России проходили и зимние игры — Олимпиада в Сочи в 2014 году. Талисманами зимних Олимпийских игр 2014 года были выбраны мишка, леопард и зайка. Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Стартовала она 7 октября 2013 года и завершилась в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. Зажженный факел пронесли через 2900 населенных пунктов всех 83 субъектов нашей страны 14 тысяч факелоносцев.

Чашу олимпийского огня на торжественной церемонии на Красной площади зажег Президент России Владимир Путин. Огонь передвигался на самолете и вертолете, на поезде и на автомобиле, на лодке и ледоколе, и даже на космическом корабле. 7 ноября на транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз ТМА-11М» факел отправился на МКС, 9 ноября его вынесли в открытый космос, а 11 ноября он вернулся на Землю.

Факелоносцами Олимпиады-2014 стали спортсмены, общественные деятели, учителя, врачи, военнослужащие, тренеры, герои войны и труда, пенсионеры и многие другие. Среди тех, кому выпала честь пронести факел олимпийского огня во время эстафеты, первая в мире женщина-космонавт и Герой Советского Союза Валентина Терешкова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Надежда Набокова, сердечно-сосудистый хирург Максим Страхов, популярный блогер Сергей Доля, хоккеист Александр Овечкин.

В эстафете приняли участие жители из всех регионов России и даже 136 иностранцев - граждане США, Бразилии, Японии, Кореи, Швеции, Украины, Великобритании и Испании.

Эстафета символизирует наступление Олимпиады и является вестником мира и дружбы между людьми. Заканчивается эстафета на церемонии открытия игр. Ни одна олимпиада, начиная с 1936 года, не проходит без эстафеты. К эстафете огня всегда много требований: для выбора факелоносцев создаются комиссии, проводят отборы, работа над созданием факела ведется в течение нескольких месяцев, чтобы он соответствовал всем условиям — удобству, размеру, весу, продолжительности горения. Олимпийский огонь является одним из главных символов Олимпийских игр, поэтому традиционной эстафете уделяют большое внимание.