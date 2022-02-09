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Кто нёс факелы на советских и российских олимпиадах

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Кто нёс факелы на советских и российских олимпиадах

В пятницу прошла церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Как и в 2008 году на летних Олимпийских играх в Китае, факелоносцем стал Джеки Чан. Он пронес огонь по одной из самых посещаемых частей Великой китайской стены и отметил, что эстафета символизирует передачу всему миру любви и гармонии.

Кто нёс факелы на советских и российских олимпиадах

В Китае, как и СССР/России Олимпийские игры проходили дважды. Первая Олимпиада проходила в Москве в 1980 году. Летние игры запомнились всем своей символикой: талисманом стал Мишка от иллюстратора детских книг Виктора Чижикова, а эмблемой — пять колец, переплетённых в основании, устремлённые вверх линии, символизирующие спортивные дорожки, и звезда вверху. Московская Олимпиада вошла в историю как самая честная — ни одной официальной жалобы, ни одного протеста, и как самая безопасная — ни одного инцидента или ЧП.

Кто нёс факелы на советских и российских олимпиадах

В эстафете олимпийского огня принимало участие 5 тыс. факелоносцев. Они преодолели путь в 4,9 тыс. км, проложенный через Грецию, Болгарию, Румынию и СССР. Торжественное прибытие огня в столицу Олимпиады отмечалось на Советской площади (современной Тверской), а в Лужники огонь внес трёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Виктор Санеев. Сделав круг по дорожке стадиона, он передал факел советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону-1972 Сергею Белову.

В России проходили и зимние игры — Олимпиада в Сочи в 2014 году. Талисманами зимних Олимпийских игр 2014 года были выбраны мишка, леопард и зайка. Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Стартовала она 7 октября 2013 года и завершилась в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. Зажженный факел пронесли через 2900 населенных пунктов всех 83 субъектов нашей страны 14 тысяч факелоносцев.

Кто нёс факелы на советских и российских олимпиадах

Чашу олимпийского огня на торжественной церемонии на Красной площади зажег Президент России Владимир Путин. Огонь передвигался на самолете и вертолете, на поезде и на автомобиле, на лодке и ледоколе, и даже на космическом корабле. 7 ноября на транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз ТМА-11М» факел отправился на МКС, 9 ноября его вынесли в открытый космос, а 11 ноября он вернулся на Землю.

Факелоносцами Олимпиады-2014 стали спортсмены, общественные деятели, учителя, врачи, военнослужащие, тренеры, герои войны и труда, пенсионеры и многие другие. Среди тех, кому выпала честь пронести факел олимпийского огня во время эстафеты, первая в мире женщина-космонавт и Герой Советского Союза Валентина Терешкова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Надежда Набокова, сердечно-сосудистый хирург Максим Страхов, популярный блогер Сергей Доля, хоккеист Александр Овечкин.

В эстафете приняли участие жители из всех регионов России и даже 136 иностранцев - граждане США, Бразилии, Японии, Кореи, Швеции, Украины, Великобритании и Испании.

Эстафета символизирует наступление Олимпиады и является вестником мира и дружбы между людьми. Заканчивается эстафета на церемонии открытия игр. Ни одна олимпиада, начиная с 1936 года, не проходит без эстафеты. К эстафете огня всегда много требований: для выбора факелоносцев создаются комиссии, проводят отборы, работа над созданием факела ведется в течение нескольких месяцев, чтобы он соответствовал всем условиям — удобству, размеру, весу, продолжительности горения. Олимпийский огонь является одним из главных символов Олимпийских игр, поэтому традиционной эстафете уделяют большое внимание.

 

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