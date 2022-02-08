УЕФА начал расследование из-за оскорблений украинскими фанатами российских спортсменов на матче ЧЕ по футзалу

УЕФА назначил дисциплинарного инспектора для расследования инцидентов на полуфинальном матче сборных Украины и России чемпионата Европы по мини-футболу, состоявшемся 4 февраля.
«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля», — говорится в сообщении.
В полуфинале ЧЕ российская сборная обыграла украинскую со счетом 3:2. По ходу матча украинские фанаты оскорбляли российских спортсменов, выкрикивали политические и националистические лозунги. После окончания матча Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием дисциплинарного расследования случившегося.