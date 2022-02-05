Из-за поведения украинских фанатов на матче Украина-Россия по мини-футболу РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное дело

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5 февраля 2022, 22:14 Источник: РИА Новости

Украинские болельщики на матче Украина-Россия по футзалу, via www.imago-images.de/globallook.com

После полуфинального матча Украина-Россия на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное дело по факту поведения украинских болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Матч состоялся 4 февраля. Российская команда одержала победу 3:2. Во время игры украинские болельщики оскорбляли российских футболистов, выкрикивали националистические лозунги. Их поведение осудили даже на Украине.

«Если сборная Украины играла достойно, то ее фанаты вели себя мягко говоря неадекватно», — написал сайт «Страна.ua».

Украинский политический эксперт Владимир Чемерис назвал случившееся «днем национального позора».

Как говорится в сообщении РФС, согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.