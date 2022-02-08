Скончался чемпион мира по самбо, основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман

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8 февраля 2022, 19:11 Источник: РИА Новости

Давид Рудман, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В возрасте 78 лет умер основатель и почетный президент спортивного центра «Самбо-70», один из первых чемпионов мира по самбо Давид Рудман, сообщила Всероссийская федерация самбо.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Рудман – чемпион мира по самбо 1973 года, а также двукратный чемпион Европы по дзюдо (1969, 1970 годы). Кроме того, он шесть раз становился чемпионом СССР по самбо.

В 1970 году Рудман основал центр образования «Самбо-70», под эгидой которого развиваются не только самбо и дзюдо, но и другие виды спорта. Одно из самых известных отделений центра — «Хрустальный», готовящий фигуристов. В нем работает тренерский штаб заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.