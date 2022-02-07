Этери Тутберидзе - тренер чемпионов

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7 февраля 2022, 17:13 Сюзанна Мурадян

Этери Тутберидзе – тренер с большой буквы. Каждый год она выводит на лед несколько спортсменов, которые сразу же завоёвывают все медали. Тренерская школа Тутберидзе носит негласное название «корпорации монстров», где воспитывают стальные характеры, ставятся немыслимые рекорды.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ.

Этери родилась в Москве в многодетной семье и стала пятым ребенком, назвали малышку в честь матери, потому что роды у мамы были очень трудными, и отец решил, что дочка должна получить имя мамы. Родители девочки никак не были связаны со спортом, отец работник литейного цеха, а мама инженер, казалось бы, никаких предпосылок, но в 4,5 года маленькую Тутберидзе привели на стадион юных пионеров, где она и начала заниматься фигурным катанием.

Как и все фигуристы, сначала она проходила подготовку как одиночница. Первым ее тренером стала Евгения Зеликова, после ее тренировал Эдуард Плинер. Позже Тутберидзе получила травму спины и перешла в танцы на льду. Девушке предложили отправиться на гастроли в Америку. Этери с радостью ухватилась за прекрасный шанс.

В Америке Тутберидзе пришлось пройти много испытаний, жила она на грани нищеты — ей с коллегами приходилось проживать в здании христианской волонтерской организации. В 1995 году Этери пережила теракт в Оклахоме — взрыв разрушил здание, в котором она находилась, Этери получила травмы, но выжила. Работник пожарной службы, приютивший Этери с партнером Николаем Аптером, помог ребятам найти в США новую работу. Там же Тутберидзе начала тренировать.

КАРЬЕРА.

4 года фигуристы выходили на лед, но потом поняли, что хотят заняться более спокойным делом. Так Николай и Этери начали тренерские карьеры в Сан-Антонио. Работа шла неплохо, но девушка скучала по родине. В один из дней, Этери приняла окончательное решение о переезде в Москву. Со временем бывшей спортсменке удалось получить работу в Зеленограде, а позже – в столице на катке «Серебряный». Этери стала набирать группы для занятия фигурным катанием. Многих воспитанников она взяла под свое крыло, когда они были совсем малышами. За долгие годы юноши и девушки стали для нее родными, она прекрасно изучила их достоинства и недостатки, привычки и характеры. Слух о невероятно талантливом тренере разнесся по столице. Родители детей, которые интересуются фигурным катанием, стараются пристроить малышей именно к этому выдающемуся педагогу. Имя Тутберидзе прогремело на весь мир и стало настоящим брендом. Она – тренер Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира, России, Европы, два раза завоевавшей серебро Олимпиады. Она наставница олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, и Алины Загитовой. Это далеко не все достижения известного тренера. Ее ученица Анна Щербакова является первой исполнительницей двух четверных лутцев, а Александра Трусова первая в истории фигурного катания освоила каскад 3-4, девушку во всем мире называют «Русская ракета». С Этери Тутберидзе работают Сергей Дудаков, который отвечает за технику, и Даниил Глейхенгауз — хореограф-постановщик всех программ в группе.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.

У Тутберидзе есть дочь — Диана Дэвис. По словам самой Этери, от американца, за которого она вышла замуж во время американских гастролей. Потом пара рассталась, и отец Дианы Дэвис, родившейся в Сан-Антонио, остался в Америке. Его личность Тутберидзе никогда не раскрывала, так что эта история обросла своими слухами и теориями. Диана страдает тугоухостью, вызванной приемом антибиотиков, однако это не мешает ей заниматься фигурным катанием, она успешный танцор на льду. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным, сыном известного актера Бориса Смолкина, и тренируется в США у Игоря Шпильбанда. Из соц. сети Этери мы узнали, что перед Олимпиадой в Сочи не стало отца тренера, во время Пхенчхана ее мама была смертельно больна. Матери легендарного тренера Этери Петровны Тутберидзе не стало в ноябре 2018 года. Этери Георгиевна поддерживает теплые отношения со своими сестрами и братом.

Состоит ли Тутберидзе на сегодняшний день в отношениях — неизвестно. Тренер предпочитает скрывать такие подробности своей жизни.

ОЛИМПИАДА 2022.

Сейчас идет олимпиада в Пекине, и мы можем наблюдать за нашими спортсменами, так же и фигуристами, воспитанница Этери, Камила Валиева бьет все рекорды, она выиграла произвольную программу командного турнира, ранее она выиграла и короткую программу. Камила стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Желаем побед нашим спортсменам!