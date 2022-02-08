Российская саночница Татьяна Иванова выиграла бронзу на Олимпиаде в Пекине

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8 февраля 2022, 18:00 Источник: Sports.ru

Татьяна Иванова, Sebastian Kahnert//globallook.com

Российская саночница Татьяна Иванова стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Это первая в истории России олимпийская награда в женских одиночных санях.

Золото в этой дисциплине досталось пятикратной олимпийской чемпионке немке Натали Гайзенбергер. Иванова уступила ей 1,053 секунды. Второе место тоже у представительницы ФРГ Анны Беррейтер (+0,493 от Гайзенбергер).

Татьяне Ивановой 30 лет. Свою первую олимпийскую награду она завоевала в Сочи — серебро в эстафете. На счету спортсменки одна золотая, пять серебряных и две бронзовых медали чемпионатов мира.

Ранее сегодня бронзовые награды Олимпиады в Пекине завоевали лыжник Александр Терентьев и сноубордист Вик Уайлд. В медальном зачете сборная Олимпийского комитета России идет сейчас на седьмом месте. Однако по общему количеству медалей (10) она занимает первую позицию.