Марк Кондратюк объяснил, почему не совсем доволен прокатом в короткой программе: «Он был ужасный и с ошибками»

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8 февраля 2022, 10:02 Источник: ОКР

vk.com/olympic_russia

Российский фигурист Марк Кондратюк после выступления во вторник в короткой программе в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине занимает 15 место. Кондратюк прокомментировал своё не самое хорошее выступление.

По словам фигуриста, он "прокатом не доволен, он был ужасный и с ошибками".

В понедельник Марк Кондатюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Спортсмен считает, что "олимпийское золото не повод расслабляться". Слова Марка публикованы в аккаунте Олимпийского комитете России в соцсети "Вконтакте". "Вчера мы выиграли, но это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься из-за этого", - рассудил Марк.

Марк поделился, что пока не думает, - он победитель, радоваться или грустить можно только после личного турнира. Как пояснил Кондратюк, после эмоционального подъема не просто выступать. "Чувствую внутреннее опустошение, приятное, но опустошение", - рассказал Марк. Теперь ему необходимо собираться и постараться реабилитироваться.

Евгений Семененко показал лучший результат среди российских фигуристов. Андрей Мозалев — 23 место. Победил с мировым рекордом американец Натан Чен.