ОКР сообщил, что хоккеистка из Канады сдала положительный тест на CОVID перед матчем с Россией

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7 февраля 2022, 12:18

фото: pixabay.com

Олимпийский комитет России в понедельник, февраля, сообщил, что хоккеистка сборной Канады сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 перед матчем с хоккеистками из России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По данным ОКР, прямо перед началом матча одна из канадских хоккеисток была отправлена обратно в гостиницу с положительным тестом на ковид.

Напомним, матч российские и канадские хоккеисты и судьи начали в медицинских масках. Канадки отказались выходить на лед, если россиянки не предъявят сегодняшние результаты ПЦР-тестов.

"Трагикомичности матчу добавляет тот факт, что непосредственно перед его началом в составе сборной Канады одна из хоккеисток была отправлена обратно в гостиницу с… положительным тестом на ковид.

Может, поэтому канадки до сих пор в масках играют?" - говорится в сообщении ОКР в Телеграм-канале.

Этот факт возмутил комментатора Дмитрия Губерниева. Третий период россиянки играли без масок.

Матч завершился со счетом 6:1 в пользу канадской команды. Одну шайбу забила россиянка Анна Шохина.

Наставник женской российской команды по хоккею Евгений Бобарико после матча против сборной Канады подтвердил, что еще две его подопечных сдали положительный тест на COVID-19. По его словам, у Виктории Кулешовой положительный тест, у Ангелины Гончаренко также повторный положительный.