Губерниев высказался об игре в масках российских и канадских хоккеисток: «Нужно было сборной Канады в противогазах выйти»

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7 февраля 2022, 11:11

Анна Шохина, фото из соцсети Вконтакте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборной Канады надо было в противогазах выйти в матче против российских хоккеисток. Матч россиянок и канадок был отложен на час. Канадки не хотели выходить на лёд, так как команда из России не предоставила обновлённую информацию о результатах своих тестов на COVID-19. Позже команды вышли на игру в масках.

Дмитрий Губерниева прокомментировал: "Это косяк организаторов". Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф лично принимал решение о матче женских сборных России и Канады.

По словам комментатора, "китайцы и Канада превращают хоккей в фарс". Он отметил, что в масках играть невозможно. "Считаю, нужно было сборной Канады в противогазах выйти", — цитирует Губерниева издание "Чемпионат". По мнению комментатора, "нет гарантии, что отрицательные тесты сдали представительницы Канады". Губерниев сочувствует российским хоккеисткам.

На третий период матча россиянки и судьи все-таки вышли без масок.

К нашему сожалению, матч завершился со счётом 1:6. Россиянки проиграли канадкам. Шайбу у России забила Анна Шохина.

Для России это второе поражение на Олимпиаде в Пекине, Канада выиграла третий матч подряд.