СБР объявил состав на индивидуальную мужскую биатлонную гонку на 20 км на Олимпиаде-2022

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7 февраля 2022, 11:23

Эдуард Латыпов, фото: vk.com/latypov_ed

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав на индивидуальную мужскую биатлонную гонку на 20 километров на ХХIV зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине. На гонку выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.

Старт состоится 8 февраля в 11:30 по московскому времени.

Логинов и Латыпов уже принесли в копилку российской команду бронзовую медаль. В субботу, 5 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр состоялась смешанная эстафета по биатлону 4x6 км, восемь огневых рубежей. Гонка прошла при сильном ветре, в непростых условиях.

Олимпийскими чемпионами в классической смешанной эстафете по биатлону стала команда Норвегии. Серебряные медали завоевала сборная Франции.

Российские биатлонисты стали третьими. Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды (13 промахов, один штрафной круг), став бронзовым призером Олимпийских игр-2022.

Для российской сборной это первая в истории олимпийская медаль в смешанной эстафете.