СБР объявил состав на индивидуальную мужскую биатлонную гонку на 20 км на Олимпиаде-2022

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав на индивидуальную мужскую биатлонную гонку на 20 километров на ХХIV зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине. На гонку выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.
Старт состоится 8 февраля в 11:30 по московскому времени.
Логинов и Латыпов уже принесли в копилку российской команду бронзовую медаль. В субботу, 5 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр состоялась смешанная эстафета по биатлону 4x6 км, восемь огневых рубежей. Гонка прошла при сильном ветре, в непростых условиях.
Олимпийскими чемпионами в классической смешанной эстафете по биатлону стала команда Норвегии. Серебряные медали завоевала сборная Франции.
Российские биатлонисты стали третьими. Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды (13 промахов, один штрафной круг), став бронзовым призером Олимпийских игр-2022.
Для российской сборной это первая в истории олимпийская медаль в смешанной эстафете.