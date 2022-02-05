Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов завоевали бронзу на смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине

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5 февраля 2022, 13:15

Александр Логинов: vk.com/alexander__loginov

У биатлонной сборной России первая медаль Олимпиады-2022 в Пекине. Смешанную эстафету в субботу бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

У наших третий результат. Все наши биатлонисты боролись как могли. "Это было красиво", - говорят российские комментаторы. Браво девчонкам и парням, их наставникам, всем, кто работал с этими спортсменами.

Девушки уступали соперницам. Блестяще начал гонку Александр Логинов, биатлонист стрелял как великий снайпер. Благодаря своей точной стрельбе и отличному ходу он опередил всех соперников. Эдуард Латыпов шел первым, стрелял без промахов. Но буквально на финишной прямой его обогнали норвежец и француз. Россия совсем немного проиграла командам Норвегии и Франции.

По оценке экспертов, Логинов провел гениальную гонку, Латыпов выложился на 110 процентов.

Лыжница Наталья Непряева в субботу принесла российской сборной первую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине. 26-летняя Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров.