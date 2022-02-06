На командном турнире фигуристов в Пекине российская сборная выступит без замен

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6 февраля 2022, 18:55 Источник: "Интерфакс"

Российская сборная по фигурному катанию в Пекине, Li Ziheng/globallook.com

В финальной части командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине российская сборная выступит без замен. Произвольную программу откатают те же фигуристы, что выступили с короткой. Такое решение принял тренерский штаб российской сборной.

В решающий день командных соревнований 7 февраля с произвольными программами выступит танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов, спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов и одиночница Камила Валиева, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Таким образом, наша команда выступит, не использовав свое право на две замены: в ней будут представлены только первые номера сборной в своих видах.

6 февраля, после уверенного выступления с произвольной программой Марка Кондартюка, занявшего третье место, и безупречного короткого проката Камилы Валиевой, не оставившей шанса для соперниц, наша команда идет на первом месте. Главные конкуренты — фигуристы США отстают на три очка. На третьем месте команда Японии с 39 очками.