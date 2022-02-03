Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина понесет знамя на открытии Олимпиады

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3 февраля 2022, 17:58 Анна Семенова

Представительница Челябинска Ольга Фаткулина понесет флаг на открытии Олимпиады. Фото: сайт Олимпийский комитет России

Компанию ей составит хоккеист Вадим Шипачев.

Завтра, 4 февраля, состоится торжественная церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине. В олимпийском комитете России назвали имена спортсменов, которые понесут знамя сборной (наша страна все еще выступает в нейтральном статусе из-за санкций антидопингового комитета). Флаг понесут два представителя команды, мужчина и женщина (это должно подчеркнуть гендерное равенство).

Представительницей прекрасного пола, кому выпала честь стать в этом году знаменосцем, стала челябинка Ольга Фаткулина. Для нашей конькобежки эта Олимпиада уже третья в спортивной карьере. В 2014 году она привезла из Сочи серебро за дистанцию 500 метров. Ее партнером станет хоккеист Вадим Шипачев, победитель Игр-2018 в Пхенчхане. Кстати, в Пекине Вадим будет капитаном нашей сборной.

Олимпиада-2022 продлится до 20 февраля. Всего будет представлено 15 дисциплин в семи видах спорта.

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