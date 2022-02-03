Назван состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

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3 февраля 2022, 14:07

Камила Валиева, фото: vk.com/club_kamila_valieva

Назван состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — спортивные пары, - передает «Матч ТВ».

В произвольной программе ещё возможны замены.

В пятницу, 4 февраля, до официального открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, фигуристы из 10 стран выйдут на лед «Capital Indoor Stadium», где начнут борьбу за медали в олимпийских командных соревнованиях.

Впервые командные соревнования по фигурному катанию были включены в программу Олимпийских игр в 2014 году – на Олимпиаде в Сочи. Россия завоевала в Сочи золото. В 2018 году в Пхёнчхане - серебро.

В Пекине медали командных соревнований по фигурному катанию будут разыграны среди 10 команд. Соперники России - США, Канада, Япония, Китай, Италия, Германия, Грузия, Чехия и Украина.

На соревнованиях спортсмены всех 10 команд выступят с короткими программами, по итогам которых в финальный раунд турнира выйдет пять команд, которые представят произвольные программы и разыграют между собой первый комплект медалей в фигурном катании, сообщается на сайте fsrussia.ru.

За фигуристов пообещал болеть Владимир Путин.

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