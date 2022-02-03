Путин: мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на Олимпиаде в Пекине

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3 февраля 2022, 13:39 Источник: Сайт Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин, увлекающийся хоккеем, надеется, что сборная России по хоккею достойно выступит на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Олимпиада в Китае стартует 4 февраля.

В преддверии официального визита в КНР Владимир Путин ответил на вопросы гендиректора, главного редактора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.

Одним из вопросов Хайсюна Путину был вопрос о спорте, о спортивных увлечениях и о первой шайбе, кто из российских хоккеистов первым забьёт шайбу на Олимпиаде.

Путин отметил, что «у России – хорошо подготовленная, сплочённая командным духом и волей к победе «ледовая дружина», и каждому её звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников».

По словам Путина, он любит горные лыжи, хоккей, биатлон, фигурное катание, где российские спортсмены традиционно очень сильны, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. И будет болеть за наших олимпийцев.

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