Лыжную трассу на Карповом пруду планируют обновить

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2 февраля 2022, 14:53 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

У администрации Челябинска есть проект по по развитию лыжной трассы на Карповом пруду. Об этом сегодня во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.

Проект включает в себя два этапа. Первый из них предполагает строительство двухкилометровой лыжероллерной трассы, установки освещения, ограждения, создание стартового лыжного стадиона. Этот этап прошел госэкспертизу и сейчас рассматривается правительством области для возможной реализации в этом году.

«Будем надеяться, что у лыжников Челябинска и региона в ближайшее время появится современный спортивный объект, на котором можно будет тренироваться и с пользой для здоровья проводить время», — отметил Максим Клещевников.

Директор спортивной школы олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта города Челябинска Владимир Воронов, добавил, что на обновленной трассе можно будет проводить соревнования более высокого уровня, а также сдавать нормативы на звания «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта».

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