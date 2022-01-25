Фигурист Михаил Коляда не полетит на Олимпиаду в Пекин из-за положительного теста на коронавирус

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25 января 2022, 20:15 Источник: ТАСС

Михаил Коляда, фото: vk.com/mikhail_kolyada

Российский фигурист Михаил Коляда не летит на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Оказалось, что серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях в Пхёнчхане сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию перед вылетом на заключительный предолимпийский сбор в Красноярск.

На Олимпиаде в Китае призера прошлых Игр заменит Евгений Семененко. Он вошел в заявку сборной России на Игры как первый запасной. Получилось, что Семененко снова заменил Коляду, как и три недели ранее на чемпионате Европы в Таллине, когда выступлению 26-летнего фигуриста помешала травма стопы.

Мишин огорчен, что его воспитанник не сможет поехать на Олимпиаду. Михаил Коляда под руководством своего тренера Алексея Мишина в этом сезоне стал серебряным призером чемпионата России.

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