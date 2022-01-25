Фигурист Михаил Коляда не полетит на Олимпиаду в Пекин из-за положительного теста на коронавирус

Российский фигурист Михаил Коляда не летит на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Оказалось, что серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях в Пхёнчхане сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию перед вылетом на заключительный предолимпийский сбор в Красноярск.
На Олимпиаде в Китае призера прошлых Игр заменит Евгений Семененко. Он вошел в заявку сборной России на Игры как первый запасной. Получилось, что Семененко снова заменил Коляду, как и три недели ранее на чемпионате Европы в Таллине, когда выступлению 26-летнего фигуриста помешала травма стопы.
Мишин огорчен, что его воспитанник не сможет поехать на Олимпиаду. Михаил Коляда под руководством своего тренера Алексея Мишина в этом сезоне стал серебряным призером чемпионата России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.