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Российский шахматист Дубов на международном турнире отказался играть в маске и предпочел техническое поражение

, 23:00 Источник: ТАСС

Российский шахматист Дубов на международном турнире отказался играть в маске и предпочел техническое поражение
Даниил Дубов, Instagram/blitzorddd

Российский шахматист Даниил Дубов на супертурнире в Нидерландах заработал техническое поражение, из-за того что отказался играть в маске, сообщила пресс-служба турнира.

В субботу Дубову предстояло сыграть черными против представителя Нидерландов Аниша Гири.

«Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске», - говорится в заявлении организаторов соревнования.

При этом отмечается, что экспресс-тест на COVID-19, сданный Дубовым, показал отрицательный результат.

Даниилу Дубову 25 лет. В 2018 году он заработал титул чемпиона мира по быстрым шахматам.

Ранее сообщалось, что из-за отказа надеть маску на борту самолета на балерину Анастасию Волочкову было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. 

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