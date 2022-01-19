Волочкова провела пять часов в полиции из-за конфликта с бортпроводником по поводу ненадетой маски

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19 января 2022, 07:42 Источник: "Известия"

Анастасия Волочкова, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Анастасия Волчкова устроила скандал на борту самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс «Мале — Москва» из-за того, что бортпроводник попросил ее соблюдать правила и надеть защитную маску. Теперь балерина намерена подать в суд на сотрудника авиакомпании.

На борту Волочкова отказалась надеть маску. Сотрудники «Аэрофлота» обратились за помощью к полиции. На роликах пассажиров, летевших вместе с ней, видно, что балерина скандалит с бортпроводниками, а затем, уже в Шереметьево, идет без маски в сопровождении полицейских и сообщает: «Ведут в полицию».

«Известиям» Волочкова сообщила, что намерена подать в суд на бортпроводника.

«Я эту ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого [бортпроводника] Ивана, потому что это провокация, ущерб моей деловой репутации <...> клевета», — заявила балерина.

Спутник Волочковой по имени Сергей, летевший с ней, сообщил, что они были вынуждены после прилета 5 часов провести в полиции. По его словам, в самолете балерина опустила маску, чтобы пообщаться с находящимися в салоне детьми и выпить кофе. В этот момент к ней подошли три бортпроводника и потребовали надеть маску. «Видно, вытягивал на конфликт Настю», - заключил он.

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