Клуб «Челбаскет» снял мини-фильм о команде

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

20 января 2022, 13:30 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

В нем заложен философский посыл.

В разгар сезона челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» порадовал своих болельщиков не только спортивными успехами, но и выходом мини-фильма о команде.

Основная идея фильма заключается в том, что наш главный соперник, как в жизни, так и на баскетбольной площадке — это мы сами. Эту мысль отражает сон главного действующего лица фильма — игрока Дмитрия Якунина — в котором челябинские баскетболисты играют против самих себя, о чем свидетельствует название команды противника — это зеркальное отражение названия «Челбаскет». Несмотря на отставание в начале, «Челбаскету» удается выиграть: матч завершает фантастический стоочковый бросок.

Съемки фильма заняли у медиа-команды клуба 2 месяца. Премьера картины состоялась на одном из первых матчей в 2022 году. Вместе с презентацией фильма в социальных сетях клуб предлагает своим болельщикам принять участие в викторине с розыгрышем ценных призов. Итоги будут подведут 26 января, все подробности опубликованы в аккаунтах клуба.

Добавим, что сейчас «Челбаскет» готовится к выезду в Тобольск, там 29 и 30 января состоятся матчи против баскетбольного клуба «Нефтехимик».

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