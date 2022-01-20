Водитель автомобиля: самые высокие зарплаты в Формуле-1

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20 января 2022, 11:25 Источник: Sports.ru

Смертельный риск вместе с общей дороговизной и гламуром гонок и не предполагает бедной компенсации. Тем не менее, каждый год рейтинг зарплат впечатляет не такими уж большими цифрами – особенно за пределами топ-5.



Как пишет Sports.ru, один из старейших и наиболее уважаемых журналистов в «Формуле-1» обозреватель Дитер Ренкен имеет связи во многих командах, и его сведениям можно доверять. Косвенно его данные уже подтвердил бывший пилот «Мерседеса» и новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас – признался в финском подкасте Supla как раз накануне публикации инсайда о будущих заработках:



«Если успешно проведу следующий сезон, то заработаю свыше $ 8,5 млн. Мне сложно сказать, сколько я заработал за года в «Формуле-1»: часть денег я вложил. Но это достаточно много. Мне не нужно больше работать, я обеспечен на всю жизнь и чувствую себя богатым человеком. Деньги дают возможность заниматься любимым делом. Не у всех есть такая возможность. Но счастье ведь не в деньгах, важно быть здоровым».



По опубликованному Sports.ru рейтингу, в 2022 году самая низкая зарплата в 0,75 млн долларов у гонщика Юки Цунода из «Альфа Таури». Самая высокая - 40 млн долларов - у Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес». После него доходы у гонщиков резко падают. Занимающий второе место Макс Ферстаппен из «Ред Булл» получит 25 млн долларов. И далее доходы форвардов идут по нисходящей. Россиянин Никита Мазепит их «Хаас» - третий снизу с 1 млн долларов.

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