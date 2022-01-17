«Челбаскет» одержал две уверенные победы над «Динамо-МГТУ» из Майкопа

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

17 января 2022, 12:38 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Челябинские баскетболисты заняли 5-е место в турнирной таблице регулярного Чемпионата.

«Челбаскету» удалось обыграть «Динамо-МГТУ» в двух домашних матчах. Учтя последнее обидное поражение, челябинские спортсмены продемонстрировали командную игру.

Первый матч завершился счетом 88:73. По 15 очков набрали челябинцы Андрей Логинов и Андрей Курченко. Во второй встрече гости, конечно, хотели реванша, но «Челбаскет» не уступил. Итоги четвертей — 23:19, 29:27, 26:14, 22:21. 24 очка — на счету челябинского центрового Андрея Малышева.

«Я доволен результатом, мы хорошо сыграли, прокомментировал домашние встречи главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет» Евгений Сорокин. — К сожалению, получил травму наш капитан Василий Гладышев. Надеемся на его скорейшее выздоровление и возвращение в строй. В этот раз мы были едины на площадке, бились друг за друга, за Челябинск, за Победную стаю». Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

Добавим, что следующие игры «Челбаскет» проведет 29 и 30 января на выезде. Соперником станет «Нефтехимик» из Тобольска, который сейчас занимает 8 место в Чемпионате.

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