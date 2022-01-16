Аргументы Недели Спорт 13+

АР: Новак Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

, 18:59

АР: Новак Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай. По данным агентства Associated Press спортсмен, дважды лишенный визы властями Австралии, вылетел из страны в ОАЭ рейсом авиакомпании Emirates Airlines.

Федеральный суд Австралии поддержал решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука повторно отменить визу Джоковича, который не сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Теннисист не сможет принять участие в турнире Australian Open. Федерация тенниса Австралии - организатор, заявила об уважении к решению суда. Решение суда аннулировать визу Джоковича также поддержали премьер Австралии Скотт Моррисон и министр Хоук.

Джокович сообщил, что разочарован решением Федерального суда Австралии, отклонившем его апелляцию, но подчинится ему. 

Дело Новака получило широкий резонанс во всем миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он выступает против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

Депутат Мажилиса парламента Казахстана, председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Нурсултан Назарбаев умер.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Происшествия

В мире

Спорт

В мире

Общество

Спорт