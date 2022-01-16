АР: Новак Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

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16 января 2022, 18:59

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай. По данным агентства Associated Press спортсмен, дважды лишенный визы властями Австралии, вылетел из страны в ОАЭ рейсом авиакомпании Emirates Airlines.

Федеральный суд Австралии поддержал решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука повторно отменить визу Джоковича, который не сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Теннисист не сможет принять участие в турнире Australian Open. Федерация тенниса Австралии - организатор, заявила об уважении к решению суда. Решение суда аннулировать визу Джоковича также поддержали премьер Австралии Скотт Моррисон и министр Хоук.

Джокович сообщил, что разочарован решением Федерального суда Австралии, отклонившем его апелляцию, но подчинится ему.

Дело Новака получило широкий резонанс во всем миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он выступает против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

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