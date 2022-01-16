Джокович сообщил, что разочарован решением суда, но будет «сотрудничать с властями» относительно своей депортации из Австралии

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16 января 2022, 11:59 Источник: "Интерфакс"

Новак Джокович, Patrick Hamilton/globallook.com

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что разочарован решением Федерального суда Австралии, отклонившем его апелляцию, однако подчинится ему, говорится в заявлении спортсмена, распространенном в воскресенье.

Ранее сегодня суд отклонил апелляцию Джоковича, который пытался оспорить решение министра миграции Австралии Алекса Хоука о повторной отмене визы спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19.

«Я крайне разочарован постановлением суда отклонить заявление на пересмотр в судебном порядке решения министра аннулировать мою визу, что означает: я не смогу оставаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open», - сказано в заявлении.

Джокович пожелал успеха игрокам и болельщикам на турнире, который стартует в понедельник, и поблагодарил всех сочувствующих ему за поддержку.

«Я уважаю постановление суда и я буду сотрудничать с властями относительно моей депортации из страны», - добавил спортсмен.

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