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Российская фигуристка Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы

, 09:16 Источник: РИА Новости

Российская фигуристка Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы
Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. На соревнованиях 2020 года первые три места также достались россиянкам, в 2021 году турнир не проводился.

Валиева впервые за свою карьеру завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Фигуристка заняла первое место в женском одиночном катании в короткой и произвольной программе с результатом 259,06 балла. Второе место досталось россиянке Анне Щербаковой и третье - Александре Трусовой.

В произвольной программе Валиева исполнила три четверных прыжка, но упала с тройного акселя.

Напомним, что три ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова отправятся на Олимпийские игры в Пекин. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля. 

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