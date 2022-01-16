Российская фигуристка Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы

Аргументы Недели → Спорт 13+

16 января 2022, 09:16 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. На соревнованиях 2020 года первые три места также достались россиянкам, в 2021 году турнир не проводился.

Валиева впервые за свою карьеру завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Фигуристка заняла первое место в женском одиночном катании в короткой и произвольной программе с результатом 259,06 балла. Второе место досталось россиянке Анне Щербаковой и третье - Александре Трусовой.

В произвольной программе Валиева исполнила три четверных прыжка, но упала с тройного акселя.

Напомним, что три ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова отправятся на Олимпийские игры в Пекин. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости