Три ученицы Тутберидзе по итогам чемпионата России по фигурному катанию поедут на Олимпиаду в Пекине

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25 декабря 2021, 21:38

Камила Валиева, Maksim Konstantinov/globallook.com

В субботу в Петербурге выступлениями женщин закончился чемпионат России по фигурному катанию, который в предолимпийском году имеет статус отборочного турнира на Игры. По итогам соревнований в Пекин в феврале отправятся три ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Выступление спортсменок сильнейшей разминки с произвольной программой получилось невероятным по накалу. «Русская ракета» Александра Трусова, попавшая два года назад в Книгу рекордов Гиннесса как первая в мире фигуристка, исполнившая на соревнованиях четверной прыжок, чисто выполнила в своей программе три элемента ультра-си и заработала по сумме двух программ 248,65 балла.

Камила Валиева, каждое выступление которой в нынешнем сезоне заканчивалось новым мировым рекордом, оказалась верна себе и на этот раз: четыре безукоризненно исполненных элемента ультра-си и рекордная сумма в 283,48 балла.

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова с падением исполнила один четверной прыжок, и стала третьей с суммой 239,56 балла.

Елизавета Туктамышева, тоже участвовавшая в гонке за место в олимпийской сборной из-за неудачно выполненной короткой программы, не смогла составить конкуренцию ученицам Этери Тутберидзе.

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