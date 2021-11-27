Российская фигуристка Камила Валиева выиграла российский этап серии Гран-при, побив два мировых рекорда

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27 ноября 2021, 21:27 Источник: Sports.ru

Камила Валиева, Darryl Dyck/globallook.com

Российская фигуристка Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла российский этап серии Гран-при в Сочи. В произвольной программе она чисто исполнила четыре элемента ультра-си — три четверных прыжка и тройной аксель - и набрала небывалую в женском одиночном катании сумму в 185, 29 балла, побив свой же рекорд, установленный на этапе Гран-при в Канаде.

Второе достижение Валиевой — новый рекорд по сумме короткой и произвольной программ: 272, 71 балла. Для сравнения, победитель российского этапа Гран-при в мужском одиночном катании Морис Квителашвили набрал сегодня 266, 33 балла.

Комментируя выступление российской фигуристки после исполнения короткой программы тренер Александр Веденин, сказал: «Любой тренер всегда держит в уме идеал фигуриста — безупречного в прыжках, в скольжении, в презентации. Когда я смотрю, как катается Валиева, понимаю: вот он, оживший идеал».

Камила Валиева отобралась в финал Гран-при, который пройдет через две недели в Японии. Кроме нее в финале женского одиночного катания, где выступят шесть сильнейших спортсменок планеты, будут представлены еще четыре россиянки: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная.

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