Российская фигуристка Камила Валиева выиграла Skate Canada, установив два мировых рекорда

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31 октября 2021, 11:09 Источник: Sports.ru

Камила Валиева, Dmitry Golubovich/globallook.com

Российская фигуристка Камила Валиева триумфально выиграла канадский этап Гран-при Skate Canada. При этом 15 летняя спортсменка обновила сразу два мировых рекорда и лишь чуть-чуть уступила в технике трехкратному чемпиону мира в мужском одиночном катании Нэтану Чену.

Это первый взрослый сезон Валиевой и первый международный старт высокого уровня. В двух программах — короткой и произвольной — фигуристка исполнила 5 элементов ультра-си. В произвольной программе, исполненной под «Болеро» Равеля, которую фигуристка называет любимой, она набрала 180,89 балла, обновив мировой рекорд сразу на 16 пунктов. При этом технической оценкой девушка всего лишь полтора балла уступила трехкратному чемпиону мира в мужском одиночном катании Нэтану Чену.

Второй рекорд — 265,08 балла — установлен по сумме двух программ. Отрыв Валиевой от ближайшей соперницы, тоже российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой составил 32 балла.

«Сегодня я сделала все, что планировала, — для меня это самое важное,- сказала Камила после триумфального проката. - Я довольна оценками... Мне еще есть куда расти. Тройной аксель мог быть лучше».

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