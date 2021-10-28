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Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева охарактеризовала тренера: Мудрая, храбрая, высокая

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Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева охарактеризовала тренера: Мудрая, храбрая, высокая
Камила Валиева, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Одна из самых успешных учениц тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Камила Валиева охарактеризовала свою наставницу тремя словам. По мнению 15-летней фигуристки, Этери Георгиевна Тутберидзе - мудрая, храбрая, высокая.

Камила Валиева одержала победу на турнире Finlandia Trophy. Ученица тренеров группы Этери Тутберидзе набрала за произвольную программу 174,31 балла, а в сумме с короткой — 249,24 балла. Камила обновила мировые рекорды.

В эфире Первого канала Камила Валеева призналась, что на льду она - максималистка, а ее любимая программа - "Болеро".

Успешно выступила на турнире в США и другая воспитанница Тутберидзе Александра Трусова. Трусова стала первой, выступая с травмой ноги. Дарья Усачёва стала второй.

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