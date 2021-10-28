Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева охарактеризовала тренера: Мудрая, храбрая, высокая
28 октября 2021, 15:16
Одна из самых успешных учениц тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Камила Валиева охарактеризовала свою наставницу тремя словам. По мнению 15-летней фигуристки, Этери Георгиевна Тутберидзе - мудрая, храбрая, высокая.
Камила Валиева одержала победу на турнире Finlandia Trophy. Ученица тренеров группы Этери Тутберидзе набрала за произвольную программу 174,31 балла, а в сумме с короткой — 249,24 балла. Камила обновила мировые рекорды.
В эфире Первого канала Камила Валеева призналась, что на льду она - максималистка, а ее любимая программа - "Болеро".
Успешно выступила на турнире в США и другая воспитанница Тутберидзе Александра Трусова. Трусова стала первой, выступая с травмой ноги. Дарья Усачёва стала второй.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.