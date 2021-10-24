Три российские фигуристки завоевали три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в США

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24 октября 2021, 15:59

Александра Трусова, фото: vk.com/alextrusova

Россиянка Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына заняли первое, второе и третье места в короткой программе на первом в сезоне этапе Гран-при США. Skate America проходит в Лас-Вегасе.

У воспитанницы тренеров группы Этери Тутберидзе Саши Трусовой была травма правой ноги. До начала турнира была вероятность, что "русская ракета" не примет участие в соревнованиях.

Трусова исключила из программы тройной аксель. И выступила лучше всех. Александра набрала за короткую программу 77,69 балла, побив личный рекорд. Дарья Усачёва, как Трусова, тренируется у Тутберидзе.

У Дарьи Skate America - первые соревнования в сезоне и дебют на взрослой серии Гран-при.

17-летняя Ксения Синицына - воспитанница тренера Светланы Пановой.

В ночь с воскресенья на понедельник девушки представят произвольные программы.

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