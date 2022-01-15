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Ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

, 15:27

Ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
Марк Кондратюк, фото: Raniero Corbelletti, globallookpress.com

Победу дебютанта европейского первенства ученика Светланы Соколовской Марка Кондратюка на чемпионате Европы сегодня обсуждают специалисты в мире фигурного катания. По мнению знаменитой фигуристки, тренера Елены Буяновой (Водорезовой), в России давно не было такого виртуозного одиночника.

Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Елена Буянова поздравила уроженца Подольска Марка Кондратюка и его тренера Светлану Соколовскую, - передает RT.

Елена Буянова заявила, что Марк, выиграв чемпионат России, доказал, что является лидером российской мужской команды. "Давно у нас не было такого эмоционального и виртуозного одиночника. Браво, Марк!" — сказала тренер. Буянова отметила, что чемпионаты Европы обычно проходят скучно, а в Таллине на этот раз было настоящее соперничество, и поэтому Марк вдвойне молодец.

Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко заняли на турнире итоговые четвёртое и пятое места соответственно.
Чемпионкой Европы среди женщин стала воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева.

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