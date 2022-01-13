Александр Жулин рассказал о своих сбережениях, которые на грани исчезновения

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13 января 2022, 14:33 Источник: Тeleprogramma.pro

Александр Жулин, фото: facebook.com/zhulin.official

Знаменитый фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился о своём финансовом положении, о своих сбережениях. Жулин вместе с партнёршей в танцах на льду Маей Усовой завоевывал бронзу на Олимпийских играх 1992 года и серебро на Играх 1994 года. Жулин и Усова были чемпионами мира, Европы и СССР.

Сейчас спортсмен тренирует танцевальные пары. Призёр двух Олимпиад честно признался: «После новогодних праздников от моей финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка. Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения».

Подписчики Жулина пишут в комментариях: «Вы можете работать тренером для малышей», «Подушка — дело наживное», «Александр, вы не одиноки в своей беде», — сообщает teleprogramma.pro.

58-летний Александр Жулин десять лет состоит в браке с Натальей Михайловой. У него три дочери. Старшая - Александра - родилась в браке с Татьяной Навкой, Саша - студентка. После развода с олимпийской чемпионкой Жулин женился на Михайловой. Наталья родила мужу двух дочек.

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