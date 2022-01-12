Спортсменка из Челябинска попала в состав олимпийской сборной
12 января 2022, 13:57 Анна Семенова
В Пекин поедет Екатерина Ефременкова.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В списке кандидатов на попадание в сборную России было много представителей Челябинской области: три конькобежки, два сноубордиста, три представителя фристайла, пять хоккеистов и три спортсменки по шорт-треку.
Сегодня стало известно, что в дисциплине шорт-трека наш регион представит Екатерина Ефременкова. Воспитаннице СШОР им. Скобликовой 24 года, она дважды становилась призером чемпионата мира в эстафете, в 2018 году стала чемпионкой Европы, принимала участие в Олимпиаде – 2018.
Окончательный состав сборной огласят 20 января.
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