Челябинск стал лидером среди городов УрФО по количеству спортивных сооружений

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

11 января 2022, 07:27 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На территории города находится свыше 3 тысяч объектов для занятий физической культурой.

Сегодня, 11 января, телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал индекс административных центров Уральского федерального округа по количеству спортивных сооружений. Анализ подготовлен на основе данных с официальных ресурсов подразделений Росстата и управлений спорта и физической культуры.

На первом месте рейтинга оказался Челябинск. На его территории расположено 3036 спортивных сооружений. На второй позиции оказался Екатеринбург — 2436 сооружений. Тройку лидеров замкнула Тюмень с не менее 1468 спортивными объектами.

«Получается, что Свердловская область, которая «семимильными» шагами идет к Универсиаде, для развития массового и профессионального спорта делает меньше, чем та же Челябинская область», — прокомментировали рейтинг «Глав.Индекса» авторы телеграм-канала «KARLMARKS».

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