На Южном Урале определят топ-6 ватерпольной Суперлиги России

В Златоусте пройдет тур Чемпионата России по водному поло среди женщин.
13 января начнется третий тур предварительного этапа Чемпионата России по водному поло среди женщин. Он будет проходить в городе Златоусте. По итогам тура будет сформирована шестерка сильнейших сборных страны, которые в дальнейшем продолжать борьбу за медали.
Златоустовский клуб «Динамо-Уралочка» имеет хорошие шансы войти в шестерку лучших. Сейчас южноуральские ватерполистки делит первое-второе место с клубом «Кинеф» из Киришей. В чемпионате также участвует вторая команда «Уралочки», она занимает четвертую позицию в турнирной таблице.
В третьем туре спортсменки из Златоуста сыграют с «Дианой» (Санкт-Петербург), «Кинефом» и его дублирующим составом «Кинеф-2».
Добавим, что турнир продлится до 15 января. А уже 5 февраля «Уралочка» сыграет в плей-офф Евролиги. В первом матче южноуральским спортсменкам предстоит встреча с клубом «Плебисшито» (Италия). Ответная игра состоится в Златоусте, 26 февраля.
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