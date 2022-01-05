Бывший тренер сборной России по футболу считает, что непривитым игрокам надо урезать зарплату

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло призвал урезать зарплату футболистам, отказывающимся прививаться от коронавируса.
«Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, с чего футболистам быть исключением.
Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.
Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают», – цитирует бывшего тренера сборной России Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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