Россиянка Наталья Непряева выиграла общий зачёт «Тур де Ски»
4 января 2022, 15:15
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачёте многодневной гонки «Тур де Ски». Россиянка финишировала четвёртой в заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем, который проходил в Италии в Валь-ди-Фьемме. Благодаря этому результату Непряева сохранила лидерство в общем зачёте.
Второе место в общем зачёте многодневки заняла шведская лыжница Эбба Андерссон, третье — спортсменка из Норвегии Хейди Венг.
Россиянка Татьяна Сорина стала шестой. Российские лыжницы Анастасия Рыгалина показала 25 результат, Екатерина Смирнова — 28-й, Лилия Васильева — 33-й, Христина Мацокина — 40-й, - передаёт РИА Новости.
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