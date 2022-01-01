Тренер российской «молодежки» Зубов о скандале в канадском аэропорту: ребята просто неправильно носили маски

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1 января 2022, 17:50 Источник: "Матч ТВ"

Сергей Зубов, Edijs Palens/globallook.com

Главный тренер российской «молодежки» по хоккею Сергей Зубов заявил, что скандал с его подопечными в аэропорту Калгари сильно преувеличен. Об этом он сообщил в интервью «Матч ТВ».

В субботу шведская журналистка Мари Леманн сообщила в своем телеграм-канале, что сборные России и Чехии, участвовавшие в молодежном чемпионате мира по хоккею, были сняты с рейса Калгари-Франкфурт из-за того что отказались надеть маски и были нетрезвы.

«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса»— сообщил тренер.

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