В Калгари молодежные хоккейные сборные России и Чехии сняли с самолета за отказ надеть маски

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1 января 2022, 15:25 Источник: Twitter

Молодежная сборная России по хоккею, Joel Marklund/globallook.com

Молодежные команды России и Чехии были сняты с рейса Калгари — Франкфурт из-за отказа надеть маски. Кроме того, часть спортсменов были пьяны. Об этом написала в своем Twitter шведская журналистка Мари Леманн (телекомпания SVT).

Леманн была зарегистрирована на тот же рейс, что и хоккеисты. «И чешская, и российская молодежные команды не получили разрешения вылететь. Причины — пьянство, курение и отказ надеть маски»,- написала журналистка. По ее словам, команды были сняты с рейса, когда пассажиры находились уже в салоне. При этом нарушали правила не все хоккеисты, но в вылете было отказано всем.

Обе команды принимали участие в молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходил в канадском Калгари. 29 декабря турнир был отменен из-за распространения коронавируса среди спортсменов.

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