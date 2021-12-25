Этери Тутберидзе призналась: она не хочет делиться своими знаниями

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25 декабря 2021, 11:23

Дудаков, Хромых, Тутберидзе, фото: vk.com/eteritutberidze

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что она не хочет делиться своими знаниями. Тутберидзе вместе со своими коллегами Сергем Дудаковым и хореографом Даниилом Глейхенгаузом достигла грандиозного успеха - их ученицы Алина Загитова и Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 завоевали золото и серебро.

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову. Блестящие результаты показывают Камила Валиева, Майя Хромых.

Перед чемпионатом России Этери Тутберидзе дала большое интервью Дмитрию Борисову на Первом канале. Тренер сказала, что она жадная и пока не собирается ни с кем делиться своими знаниями, своим опытом.

Воспитанницы тренеров группы Тутберидзе выполняют элементы высочайшего уровня. Этери Георгиевна удивлена, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не прыгает четверные прыжки, а она бы научила фигуристку.

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